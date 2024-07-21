Стала известна сумма дохода от продажи билетов на бой Минеева и Исмаилова

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что на боксерский бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым было продано билетов на сумму в 15 млн рублей, передает MMA.Metaratings.ru.

«Было под девять тысяч человек. Арена вмещает 11, но в ее центре стояла клетка. 24 миллиона рублей заработать на билетах не получилось. Но неплохо срубили — около 15», — сказал Гаджиев.

Поединок длился восемь раундов и завершился победой Минеева, ее судьи присвоили единогласно.

Минеев и Исмаилов уже провели два боя по правилам ММА. Первый прошел в 2018 году и завершился ничьей. Во втором поединке, который состоялся в 2021 году, Минеев победил техническим нокаутом.

34-летний Минеев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. 38-летний Исмаилов выиграл 18 боев и потерпел четыре поражения.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию боя.

Ранее Минеев победил на турнире по кикбоксингу.