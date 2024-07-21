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Девушка, отправившая поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА

Девушка, отправившая в Петербурге поклонника в нокаут, оказалась бойцом ММА

Девушка, отправившая в нокаут настойчивого поклонника, оказалась бойцом КЭМПО ММА, передает Mash на Мойке.

После неудачной попытки охранника остановить пристающего мужчину девушка ударила парня по лицу, от чего тот потерял равновесие и упал на асфальт.

Девушку зовут Алиса Иринина. Она рассказала, что инцидент произошел в июне в Петербурге. Она один раз гуляла с молодым человеком, но он стал слишком назойлив. Он пришел к ней на день рождения, начал хватать за руки и вести себя неподобающе.

Сейчас Алиса не занимается спортом активно, но в 2017 году она взяла кубок России по ушу-саньда и завоевала третье место на чемпионате мира по КЭМПО ММА в 2020 году.

Ранее бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что с ним все хорошо, он чувствует себя нормально после драки, которая произошла в московском баре после финала чемпионата Европы — 2024.

Ранее игрок сборной Уругвая бросил стул в колумбийских фанатов из-за неприличных жестов.

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