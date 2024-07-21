Тренер «Реала» Анчелотти о Мбаппе: куда-нибудь его пристрою

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти не стал отвечать на вопрос о том, на какой позиции будет играть новичок команды Килиан Мбаппе, передает Sky Sports.

«Я должен найти место для Мбаппе. Мы найдем ему место, куда-нибудь его пристроим», — сказал Анчелотти.

10 мая Мбаппе официально объявил о том, что после завершения сезона-2023/24 покинет французский «ПСЖ». Из-за того, что его контракт истекает 30 июня 2024 года, форвард покидает французский клуб в статусе свободного агента.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом. Официально о подписании контракта между Мбаппе и «Реалом» было объявлено 3 июня.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Реал» занял первое место, опередив каталонскую «Барселону», занявшую второе место на десять очков. Также «Реал» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в решающем матче дортмундскую «Боруссию».

Ранее Анчелотти поприветствовал Мбаппе в «Реале».