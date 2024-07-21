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Некоторые журналисты из РФ не смогут освещать ОИ-2024

Дарманен: Франция запретила некоторым журналистам из РФ освещать ОИ-2024

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Kevin Coombs/Reuters

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в интервью газете Le Journal du Dimanche заявил, что Париж отказал некоторым российским журналистам освещать Олимпийские игры, опасаясь «потенциальных шпионов».

«Мы допустили присутствие россиян, работающих в Международном олимпийском комитете [МОК]. Мы исходим из принципа предосторожности», — пояснил Дарманен.

Он добавил, что французские спецслужбы проверили 960 тысяч досье журналистов. В результате отказ в допуске к работе на ОИ-2024 получили 4 340 человек, в том числе волонтеры работники стадионов и члены спортивных делегаций.

Дарманен уточнил, что спецслужбам Франции удалось выявить шпионов, но их оказалось меньше сотни.

До этого директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс говорил, что в современных реалиях объявленное олимпийское перемирие является символическим актом.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл допустил изменение состава российских спортсменов на летних Олимпийских Играх — 2024 в Париже.

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