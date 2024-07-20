Овечкин назвал будущего чемпиона РПЛ

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал будущего победителя сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Динамо» будет чемпионом в этом сезоне. На уход Федора Смолова отреагировал плохо», — заявил Овечкин.

Российский нападающий Федор Смолов в это летнее трансферное окно ушел из столичного клуба и перешел в «Краснодар».

«Динамо» до последнего тура чемпионата боролось за чемпионство, однако подопечные Марцела Лички проиграли «Краснодару» и оказались на третьей строчке с бронзовыми медалями.

В первом туре чемпионата России сезона-2024/25 московское «Динамо» сражается с воронежским «Факелом». В игре идет второй тайм, счет 3:0 в пользу столичной команды. Голами отметились Иван Лепский, Муми Нгамалё и Ярослав Гладышев, все мячи были забиты в первом тайме. При этом «Динамо» играет в меньшинстве с конца первого тайма — на 39-й минуте прямую красную карточку за грубую игру получил Даниил Фомин.

Ранее «Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ.