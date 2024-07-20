«Акрон» намекнул на судейскую ошибку в матче с «Локомотивом»

Тольяттинский «Акрон» обратил внимание на спорный эпизод в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» и опубликовал видеозапись момента в своем Telegram-канале.

В концовке матча нападающий Иван Тимошенко нанес удар головой, а мяч попал в руку защитнику Евгению Морозову. Однако судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым не стала назначать пенальти.

«Акрон» в соцсетях отреагировал на момент задумчивым эмодзи.

Встреча завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. В составе «железнодорожников» отличились Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. За клуб из Тольятти забили Солтмурад Бакаев и Абу-Саид Эльдарушев.

Следующий матч в рамках второго тура Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграет против другого столичного клуба — «Динамо». Игра станет для «железнодорожников» выездной, матч состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Акрон» свой матч второго тура также проведет в гостях — против воронежского «Факела». Игра состоится в тот же день, начало — 20:00 по московскому времени.

После второго тура РПЛ команды проведут первый тур группового этапа Кубка России.

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