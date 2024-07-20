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Суперкомпьютер назвал фаворита нового сезона РПЛ

Суперкомпьютер назвал «Зенит» фаворитом нового сезона РПЛ

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Александр Вильф/РИА Новости

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита в борьбе за победу в новом сезоне Российской премьер-лиги. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале Opta Sports.

По итогам анализа больше всего шансов на выигрыш чемпионата России у петербургского «Зенита» — 49,9%. На втором месте расположился московский ЦСКА, набравший 13,1%. Замкнул тройку лидеров столичный «Локомотив», чьи шансы оцениваются в 11,9%.

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Телеграм-канал «Opta Sports»

Московский «Спартак» набрал 8,9%.

Сезон-2024/25 стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 проводится 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» принимает тольяттинский «Акрон». Игра началась в 15:00 по московскому времени. Идет второй тайм, счет в матче — 2:2.

Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее Артем Дзюба отказался отвечать на вопрос о своем будущем.

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