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Российская девушка-боец UFC дисквалифицирована за допинг

Российская девушка-боец UFC Алексеева дисквалифицирована до октября за допинг

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Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ирина Алексеева дисквалифицирована на один год за нарушение антидопинговых правил, передает пресс-служба UFC.

В допинг-пробе Алексеевой, взятой антидопинговым агентством США (USADA) 21 июня 2023 года, был обнаружен тестостерон экзогенного происхождения. Дисквалификация отсчитывается с 15 октября 2023 года. 15 октября 2024 года она сможет вернуться в октагон.

15 октября 2023 года россиянка провела поединок против британки Мелиссы Диксон. Бой состоялся в рамках турнира UFC Vegas 81. Россиянка проиграла единогласным решением судей по итогам трех раундов.

В смешанных единоборствах Алексеева провела семь поединков, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения.

23 октября 2021 года Алексеева дебютировала на турнире Bellator 269 в Москве, где в главном поединке встречались Федор Емельяненко и Тимоти Джонсон. Ирина встретилась с француженкой Стефани Пейдж и победила единогласным решением судей.

Ранее Алексеева вышла на поединок с флагом России.

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