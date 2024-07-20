Экс-тренер «Спартака» выразил надежду на противостояние Сафонова и Худякова в ЛЧ

Бывший футболист и главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов, выступавший также за австрийский «Штурм», ждет противостояния в Лиге чемпионов российских вратарей — Матвея Сафонова из «ПСЖ» и возможного новичка «Штурма» Даниила Худякова. Об этом он заявил в комментарии Legalbet.

«Ждем противостояние Худякова и Сафонова в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Правда, они раньше могут встретиться. В августе у «Штурма» и «ПСЖ» товарищеская игра. <…> Надеюсь, Худяков будет достойно представлять Россию. Будет дополнительный клуб для нас для поддержки в еврокубках. Всегда, когда российский игрок переходит в зарубежный клуб, начинаешь переживать за него», — сказал Чернышов.

Специалист призвал Худякова учить язык и иметь возможность изъясняться хотя бы по-английски. При этом он подчеркнул, что австрийцы любят слышать от иностранцев немецкую речь, потому игроку стоит изучить хотя бы азы немецкого языка.

Предыдущим клубом Худякова был московский «Локомотив», но в минувшем сезоне он не провел за команду ни одного матча и летом покинул «железнодорожников» в статусе свободного агента. По данным СМИ, он может продолжить карьеру в «Штурме».

«ПСЖ» объявил о подписании Сафонова 14 июня. При этом неделей раньше стало известно, что игроку запрещено выезжать из России из-за задолженности по алиментам, превышавшей 60 млн рублей. Запрет вступил в силу 6 июня, когда вратарь уже находился вместе с национальной командой России в Минске, где команда провела товарищеский матч против сборной Белоруссии, закончившийся победой россиян со счетом 4:0. Голкипер вернулся в Россию вместе с командой. Позднее стало известно, что с Сафонова сняли запрет на выезд из страны.

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что Сафонов сумел выехать, когда ему временно сняли запрет на выезд после того, как он погасил часть задолженности в размере 22 тысяч рублей. Позднее запрет вновь был введен, однако к тому моменту голкипер уже покинул Россию.

Ранее Сафонов приступил к тренировкам с «ПСЖ».