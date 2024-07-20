Экс-гендиректор «Спартака» считает, что Жиго усилил бы команду

Бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго мог бы усилить команду в случае возвращения. Такое мнение в комментарии Legalbet выразил бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак.

«Жиго — квалифицированный футболист. Он очень хороший защитник, тут даже спорить нечего. Думаю, нынешний «Спартак» Жиго бы усилил. Мне кажется, что от пребывания Самуэля в Москве, у всех остались только положительные эмоции», — сказал Первак.

Жиго был игроком московского «Спартака» с 2018 по 2021 год. В составе клуба французский защитник стал обладателем Кубка России. Он отыграл за красно-белых 110 матчей, забил 10 мячей и сделал пять результативных передач.

По окончании сезона-2021/22 французский защитник перебрался в «Марсель». Игрок давно хотел вернуться на родину, чтобы чаще видеться со своей дочерью. В прошлом сезоне Жиго провел за «Марсель» 33 матча во всех турнирах и забил три мяча. Его текущий контракт с командой рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €9 млн.

Ранее экс-игрок Масалитин призвал Соболева быть лидером «Спартака» на поле и за его пределами.