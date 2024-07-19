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Экс-игрока «Баварии» оштрафовали на €200 тыс. за избиение девушки

Экс-футболиста «Баварии» Боатенга оштрафовали на €200 тысяч за избиение девушки

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Global Look Press

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Джером Боатенг оштрафован на €200 тыс. условно за избиение девушки в 2021 году. Об этом сообщает DW.

10 сентября 2021 года Боатенг признан виновным по делу о домашнем насилии. Немецкий футболист должен был заплатить бывшей девушке компенсацию в размере €1,8 млн за моральный ущерб. Футболисту грозил тюремный срок, однако дело завершилось выплатой компенсации.

Суд назначил условный штраф футболисту — выплатить компенсацию Боатенг будет должен лишь в случае повторного нарушения. Сам игрок обвинения в свой адрес отверг и не признал себя виновным.

Боатенг выступал за берлинскую «Герту», «Гамбург», «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию». Он является девятикратным чемпионом Германии и двукратным победителем Лиги чемпионов. 2 февраля 2024 года футболист перешел на правах свободного агента в итальянскую «Салернитану». Соглашение с 35-летним немцем рассчитано до конца сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что «Спартак» представил форму на сезон-2024/25.

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