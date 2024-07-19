«Спартак» представил форму на сезон-2024/25

Московский «Спартак» в официальном клубном интернет-магазине представил три комплекта формы на сезон-2024/25.

Техническим спонсором красно-белых в новом сезоне впервые выступила российская компания Jögel. Домашний комплект выполнен в традиционном красном цвете с белой поперечной полосой в середине, гостевая форма сделана в белом цвете с красными ромбами в диагоналях, третий комплект выполнен в черном цвете с красной продольной полосой посередине.

В турнирной таблице чемпионата России-2023/24 «Спартак» занял пятое место, набрав 50 очков. Новый сезон команда под руководством Деяна Станковича начнет в Оренбурге, где сыграет против одноименной команды в матче первого тура Российской премьер-лиги.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее ФИФА отложила вопрос об отстранении Израиля от соревнований до 31 августа.