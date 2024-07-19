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Кирьяков считает, что «Зенит» побьет рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд в РПЛ

Бывший футболист Кирьяков: у «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака»

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Андрей Варенков/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил, что «Зенит» сможет побить рекорд «Спартака» по взятым подряд чемпионским титулам в Российской премьер-лиге (РПЛ). Слова экс-форварда приводит «Чемпионат».

«У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд. Мы знаем их возможности. Поэтому ставится цель побить не только этот рекорд, но и другие. Петербуржцы могут сами создать себе проблему — мы видели, что было в конце прошлого сезона. Однако они воспользовались тем, что конкуренты завалили концовку. Думаю, что это послужит хорошим уроком для «Зенита» и они не допустят повторения подобной ситуации следующем сезоне», — заявил Кирьяков.

Также он выразил надежду, что московские клубы будут бороться за титул.

«Можно сказать, что поборется «Краснодар», но мы видели, насколько большая разница между двумя клубами, которые играли в Суперкубке России. Надеемся, что «Спартак» и «Динамо» включатся в борьбу. Впервые за долгое время интрига была до последнего тура и чемпионат держал нас в напряжении», — добавил Кирьяков.

Ранее Глушенкова назвали усилением для «Зенита».

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