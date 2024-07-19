Глушенкова назвали усилением для «Зенита»

Новичок петербургского «Зенита» Максим Глушенков уже проявил себя таким образом, что его можно считать серьезным усилением для команды. Об этом в комментарии «Газете.Ru» заявил бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин.

«Судя по Суперкубку, Глушенков, естественно, является усилением для «Зенита». Но многое зависит от Клаудиньо с Венделом — если они уйдут из клуба, это будут серьезные потери. А пока вырисовывается очень перспективная связка Вендела с Глушенковым. Неизвестно, как себя в этой ситуации поведет Клаудиньо — мы же видели, как он реагирует на замены, - и как это будет сказываться на коллективе. Потому что такие «закидоны» не красят игрока и плохо влияют на раздевалку», — указал Масалитин.

«Зенит» 13 июля в Волгограде обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок со счетом 4:2. Глушенков забил два мяча в дебютном официальном матче за петербуржцев и был признан лучшим игроком встречи. Он перешел в стан сине-бело-голубых этим летом из московского «Локомотива», подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне он провел за «железнодорожников» 38 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и сделав 21 результативную передачу.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Зенит» занял первое место. В заключительном туре сине-бело-голубым необходимо было обыгрывать «Ростов» и надеяться, что в параллельном матче лидировавшее «Динамо» проиграет «Краснодару» — москвичам для титула было достаточно ничьей. Так и произошло: «Динамо» уступило с минимальным счетом 0:1, а «Зенит» дома обыграл «Ростов» 2:1 и в шестой раз подряд выиграл Премьер-лигу.

РПЛ-2024/25 стартует в субботу, 19 июля. В этот день «Зенит» начнет защиту титула выездным матчем против «Крыльев Советов», свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Ранее Масалитин заявил, что «Динамо» сможет составить конкуренцию «Зениту».