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Участие российских спортсменов в церемонии открытия ОИ-2024 под вопросом

В МОК не приняли решение об участии россиян в церемонии открытия ОИ-2024

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Fabrizio Bensch/Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения насчет участия российских спортсменов в церемонии открытия летних Игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам представителя пресс-службы организации, ясность в данном вопросе возникнет чуть позднее.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В ответ на санкции МОК в России были анонсированы Игры дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года. Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, покинувший пост месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что владеет официальной информацией: Игры дружбы перенесены на 2025 год.

Ранее стало известно, как посмотреть трансляции ОИ-2024 в России.

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