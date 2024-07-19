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Призер ОИ о соревнованиях в бассейне Сены: Роспотребнадзора на них нет

Пловец Коротышкин о заплывах в Сене на ОИ: Роспотребнадзора на них нет

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Kevin Coombs/Reuters

Уровень загрязненности реки Сены в Париже должен соответствовать нормам, позволяющим проводить водные соревнования в рамках Олимпийских игр, и организаторы должны быть в этом уверены. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил серебряный призер Олимпиады — 2012, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин.

«Нашего Роспотребнадзора на них нет… Естественно, перед любым стартом делается забор воды, делаются тесты на предмет какой-либо заразы в воде. Сена — это проточная река, которая проходит через город. Я уверен, что загрязнения достаточно велики, чтобы спортсменам плыть в этой воде.

Я участвовал в соревнованиях по триатлону в Мякинино, плыл по Москва-реке, и ничего со мной не случилось. Многое зависит от иммунитета человека, от того, в каком физическом состоянии он находится. Некоторые хлебнут воды и потом будут болеть. Кто-то заранее принимает антибиотики перед тем, как залезть в воду. Но я уверен, что организаторы Игр все-таки взвесили все «за» и «против», наверняка тесты воды показывали допустимые значения. Навряд ли произойдет что-то плохое», — считает Коротышкин.

Летние олимпийские игры — 2024 пройдут в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее Коротышкин заявил, что никто не может гарантировать безопасность участникам ОИ.

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