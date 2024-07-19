Стало известно, как посмотреть трансляции ОИ-2024 в России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет на своем официальном сайте транслировать соревнования предстоящих Игр в Париже для жителей России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Права на показ олимпийских соревнований в России принадлежат «Телеспорт груп». Руководитель компании Петр Макаренко в данный момент находится под арестом в качестве обвиняемого по уголовному делу, связанному с мошенничеством.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В ответ на санкции МОК в России были анонсированы Игры дружбы, которые должны были состояться в сентябре 2024 года. Перенос Игр в начале июня анонсировал гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин, покинувший пост месяц спустя. Во вторник, 16 июля, глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что владеет официальной информацией: Игры дружбы перенесены на 2025 год.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева покинет МОК после Олимпийских игр — 2024.