Туктамышева показала грудь в открытом купальнике

liza_tuktik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в Stories Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделилась фотографией с отдыха.

На кадре спортсменка, которая снимает сама себя, позирует в открытом раздельном купальнике, который обнажает часть груди.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева, которой в 2024 году исполнится 28 лет, сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

Международный союз конькобежцев (ISU) весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований на неопределенный срок. Последним международным турниром для российских фигуристов стали зимние Олимпийские игры — 2024 в Пекине.

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