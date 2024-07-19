Игрок сборной Австралии ампутировал себе палец ради Олимпиады

Игрок сборной Австралии по хоккею на траве Мэтт Доусон принял решение ампутировать себе часть пальца на руке для того, чтобы иметь возможность принять участие в летних Олимпийских играх — 2024. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Я принял осознанное решение обратиться к хирургу. Не только ради участия в Олимпиаде, но и ради дальнейшей жизни. Лучшим вариантом было отрезать верхнюю часть пальца», — заявил Доусон.

Некоторое время назад Доусон сломал безымянный палец на руке, из-за чего рисковал пропустить Олимпиаду. Однако вместо наложения гипса он выбрал ампутацию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее церемония открытия Олимпийских игр оказалась на грани срыва.