Церемония открытия Олимпийских игр оказалась на грани срыва

Церемония открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже оказалась на грани срыва из-за забастовок артистов, которые задействованы в мероприятии. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на Союз артистов-исполнителей Франции (SFA).

Причиной забастовок названы недовольство условиями труда, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к мероприятию.

«Сейчас идут генеральные репетиции церемоний, и мы с сожалением вынуждены объявить о подаче уведомления о забастовке на шоу 26 июля 2024 года, а также на следующих репетициях церемоний открытия Паралимпийских игр», — заявили в организации.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список допущенных к ОИ-2024 российских атлетов. Всего — 15 человек.

Ранее были названы города России, которые могут хоть завтра принять Олимпиаду.