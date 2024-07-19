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В Бразилии перепутали председателя правления «Зенита» Медведева с экс-президентом России

Вице-президент «Фламенго» Браз по ошибке связал «Зенит» с Дмитрием Медведевым

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз перепутал председателя правления «Зенита» Александра Медведева с бывшим президентом России, а ныне заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает Planeta do Futebol.

Инцидент произошел во время одного из подкастов, в рамках которого Браз рассуждал о переходе во «Фламенго» бразильского игрока «Зенита» Клаудиньо.

«Тот, кто стоит по другую сторону, был президентом России в течение пяти лет. Мы не собираемся тащить игрока из клуба без истории и статуса», — заявил он.

15 июля журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» не намерен отпускать Клаудиньо, поэтому предложил ему улучшенный контракт с повышенной зарплатой, однако игрок от него отказался ради перехода в «Фламенго».

«Фламенго» уже выходил на сине-бело-голубых с предложением в 2023 году и был готов отдать за футболиста €15 млн. Однако чемпион России не собирался расставаться с Клаудиньо меньше чем за €25 млн. Портал UOL сообщил, что в 2024 году красно-черные увеличили предложение, при этом не уточнялось, о какой сумме идет речь. Подчеркивается, что она все равно меньше той, которую хотел бы получить «Зенит», но в Бразилии с оптимизмом оценивают ход переговоров.

Источник также указал, что Клаудиньо никогда не скрывал желания выступать за «Фламенго». Более того, клуб еще в прошлом году предварительно договорился с игроком о контракте до 2027 года. Теперь задача заключается в том, чтобы выдвинуть предложение, которое устроит «Зенит».

Ранее в сеть слили кадр с презентации игрока «Зенита» во «Фламенго».

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