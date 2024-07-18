Российский хоккеист НХЛ до сих пор пользуется кнопочным телефоном

Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что до сих пор пользуется кнопочным телефоном, передает «Матч ТВ».

«Два дня зарядку легко держит. Партнеры знают, что мне писать сложно. Если очень надо, то я заморачиваюсь. Но в основном смайликами общаюсь», — сказал Панарин.

«Нью-Йорк Рейнджерс» вылетел в полуфинале Кубка Стэнли 2024 года от «Флориды», которая в итоге завоевала трофей. Шестая встреча серии между «Рейнджерс» и «Флоридой» прошла в Санрайзе на арене «Амерант Банк» в присутствии 19 865 зрителей и завершилась победой «Флориды» с минимальным перевесом — 2:1. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 4-2.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Панарин высказался о вылете «Рейнджерс» из Кубка Стэнли.