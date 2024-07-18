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Потенциального новичка «Барыса» назвали не готовым к уровню КХЛ

Тренер Воробьев: хоккеист Волосенков не готов играть на уровне КХЛ

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Shutterstock/FOTODOM

Возможный новичок казахстанского «Барыса» Никита Волосенков не соответствует уровню Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение в комментарии Legalbet выразил тренер клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Химик» Павел Воробьев, прежде работавший с Волосенковым в клубе «Рязань-ВДВ».

«Поработал я с ним сезон, был он у нас в прошлом сезоне. В принципе — неплохой защитник, но понятно, что это не уровень КХЛ. Считаю, что он не готов к уровню КХЛ. Его уровень — чемпионат Казахстана, Высшая лига», — констатировал Воробьев.

Специалист заметил, что Волосенков может показывать хорошую игру при доверии тренера. Но, по мнению Воробьева, ни физически, ни ментально игрок не готов выступать на уровне КХЛ.

24-летний защитник подписал с «Барысом» просмотровый контракт. Минувший сезон он провел за «Рязань-ВДВ», сыграв 19 матчей, в которых он не отметился результативными действиями и набрал суммарный показатель полезности «-12». Также Волосенков играл за казахстанские команды «Алтай» и «Номад».

Ранее канадский хоккеист Комтуа заявил, что не боится критики из-за перехода в «Динамо».

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