Хоккеист Комтуа заявил, что взял 10-й номер в «Динамо» не из-за любви к Месси

Канадский хоккеист Максим Комтуа, подписавший контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» (Москва), рассказал, что выбрал 10-й номер не из-за того, что является фанатом аргентинского футболиста Лионеля Месси, который выступает за американский клуб «Интер Майами». Об этом сообщает ТАСС.

«Почему я выбрал такой номер? Номер 44 был в команде был занят. Нравится номер 19, но он уже за Эриком О'Деллом. Я фанат Месси, но не хочу говорить, что это число из-за него. Решил взять «десятку», пусть будет новая глава», — сказал Комтуа.

Канадский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Анахайм Дакс» под общим 50-м номером, а после подписал соглашение с клубом на три сезона. В НХЛ Комтуа дебютировал в 2018 году. Он провел 212 матчей за «Дакс», в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). После ухода из «Анахайма», спортсмен играл за «Каролину Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

В составе национальной сборной своей страны Комтуа стал победителем молодежного чемпионата мира в 2018 году, а через три года выиграл взрослое мировое первенство, которое проходило в латвийском городе Рига. В 2022 году хоккеист в составе канадской сборной вышел в финал чемпионата мира, где проиграл команде Финляндии со счетом 3:4.

Ранее Комтуа рассказал, что не боится критики из-за перехода в «Динамо».