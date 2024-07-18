Отец Энцо Фернандеса: Франция сама высмеивала Месси за его рост

Отец полузащитника футбольного клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» и сборной Аргентины Энцо Фернандеса Рауль встал на защиту своего сына, которого обвинили в расизме, передает All About Argentina.

«Я знаю, кто мой сын. Он не такой! Он никогда не был расистом. Европейцу трудно понять нашу футбольную культуру, например, песни и празднования. Мой сын записал это видео в неподходящий момент. Он даже не понимал, что поет.

Рауль Фернандес также заявил, что аргентинцы также подвергались нападкам со стороны французов.

«В 2018 году сборная Франции высмеивала Месси за его рост. Но мы никогда не заявляли, что подвергаемся дискриминации», — добавил отец футболиста.

Футболист сборной Аргентины Энцо Фернандес опубликовал видео, на котором игроки аргентинской сборной пели оскорбительную кричалку о французах: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы — нигерийки, их папы — камерунцы, но в паспорте написано: «француз». Чуть позднее Фернандес прервал трансляцию.

В финале Кубка Америки сборная Аргентины обыграла команду Колумбии в дополнительное время — 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес на 112-й минуте. Лионель Месси не смог доиграть матч до конца. Он покинул поле на 66-й минуте из-за повреждения голеностопа.

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей поддержал футболистов своей сборной в скандале с оскорбительными кричалками.