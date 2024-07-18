Канадский хоккеист Комтуа рассказал, не боится ли критики за переезд в Россию

Новичок хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Максим Комтуа рассказал, что не боится критики в свой адрес из-за переезда в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

«Меня не волнует эта ситуация. Мне все равно, что говорят люди. Мы с женой провели исследование: клуб — классный, лига — классная, условия жизни в Москве отличные. В конце того же дня мы быстро приняли решение. От России у меня только наилучшие впечатления», — сказал канадский хоккеист.

Канадский хоккеист был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) командой «Анахайм Дакс» под общим 50-м номером, а после подписал соглашение с клубом на три сезона. В НХЛ Комтуа дебютировал в 2018 году. Он провел 212 матчей за «Дакс», в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач). После ухода из »Анахайма», спортсмен играл за »Каролину Харрикейнз» и «Вегас Голден Найтс».

В составе национальной сборной своей страны Комтуа стал победителем молодежного чемпионата мира в 2018 году, а через три года выиграл взрослое мировое первенство, которое проходило в латвийском городе Рига. В 2022 году хоккеист в составе канадской сборной вышел в финал чемпионата мира, где проиграл команде Финляндии со счетом 3:4.

Ранее в магнитогорском «Металлурге» заявили, что состав команды на новый сезон укомплектован.