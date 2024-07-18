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Чемпионка Олимпиады: приму антибиотики, чтобы предотвратить диарею из-за воды в Сене

Чемпионка ОИ по плаванию ван Раувендал опасается диареи из-за воды в Сене

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MTB-Photo/BSR Agency/Getty Images

Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде из Нидерландов Шарон ван Раувендал рассказала, что примет дозу антибиотиков для профилактики диареи перед заплывом в Сене на Играх в Париже, сообщает AD.

«С точки зрения локации лучше места для соревнований не придумать. Но есть вопрос к качеству воды. Я приму легкую дозу антибиотиков в качестве профилактической меры за несколько дней до приезда. Это поможет предотвратить диарею», — сказала ван Раувендал.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Олимпийские игры — 2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене перед Олимпиадой.

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