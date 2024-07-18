ФИФА может отстранить Израиль от международных соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить Израиль от всех соревнований, по причине нарушения устава организации из-за боевых действий в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на независимый юридический анализ, проведенный юристами, которые специализируются в области международного права и прав человека.

Источник сообщает, что Палестинская футбольная ассоциация (PFA) вынесла предложение о дисквалификации Израиля еще в мае 2024 года. ФИФА пообещала рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании своего совета в июле.

Азиатская футбольная конфедерация также поддержала жалобу против Израиля.

В Лиге наций сезона-2024/25 Израиль сыграет во второй группе Лиги А вместе со сборными Бельгии, Италии и Франции.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сообщалось, что Бельгия отказывается от проведения футбольного матча с Израилем.