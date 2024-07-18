Легендарная гимнастка Латынина повредила спину во время визита к врачу

Легендарная советская гимнастка Лариса Латынина повредила спину во время визита к врачу. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Латынина в последнее время жаловалась на боли в спине. На приеме у врача ее осмотрели и дали рекомендации. Когда прием закончился, Латынина неудачно села на пол – мимо коляски, на которой она передвигалась.

Ей сразу оказали необходимую помощь. Врачи не выявили у спортсменки переломов, госпитализация не потребовалась.

Латынина завоевывала свои медали на трех Олимпийских играх в 1956, 1960, 1964 годах. Кроме девяти золотых наград в ее активе пять серебряных и четыре бронзовых. Она неоднократная чемпионка мира и Европы (1957—1962), СССР (1956—1964) в личных и командных соревнованиях.

Стоит отметить, что в 1957 году на европейском первенстве Латынина завоевала все золото. До 2012 года гимнастка была самой титулованной спортсменкой на планете, ее рекорд побил американский пловец Майкл Фелпс.

Ранее Латынина рассказала о своем самочувствии после госпитализации.