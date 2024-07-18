Тренер Родионенко: никто не гарантирует безопасность россиян на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала провалом то, что на Олимпийские игры были допущены всего 15 россиян, передает РИА Новости.

«Сейчас нужно посмотреть, что будет с этими 15 спортсменами, которых допустили. Никто не гарантирует им безопасность. Даже трудно предположить, как в итоге все сложится», — сказала Родионенко.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

18 июля МОК опубликовал полный список россиян, допущенных на Олимпиаду.

Игры-2024 стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.

Ранее в Госдуме объяснили, почему российские телеканалы не покажут Олимпиаду.