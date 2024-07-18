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Американка Байлз может побить великий рекорд советской гимнастки, считает Мельникова

Гимнастка Мельникова назвала Симону Байлз и Сунису Ли фаворитами Игр в Париже

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» предположила, что американка Симона Байлз сможет побить рекорд Ларисы Латыниной по количеству золотых олимпийских медалей.

«Конечно, для Симоны это вполне реально. Я думаю, что она прекрасно готова к этим Играм. Но это спорт, бывает всякое, как мы видели в Токио, поэтому...» — сказала Мельникова.

Советская гимнастка Латынина является девятикратной чемпионкой Игр. У Симоны Байлз пока нет золотых медалей Олимпиады, поскольку в Токио-2020 она была вынуждена сняться с большинства соревнований из-за травмы и психологических проблем.

Однако американская спортсменка 23 раза побеждала на чемпионатах мира.

«В женском многоборье на Олимпиаде, конечно, фаворитом является Симона и еще какая-нибудь американка — например, олимпийская чемпионка Токио-2020 Суниса Ли, — сказала Мельникова. — Также мне хочется посмотреть на Италию, на Ребеку Андраде из Бразилии, думаю, что она тоже подготовила неплохое многоборье. И, наверное, на Китай».

Из россиян на Играх в Париже выступят 15 человек.

Ранее олимпийская чемпионка заявила, что будет болеть за нейтральных российских спортсменов на Играх в Париже.

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