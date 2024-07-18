Олимпийская чемпионка Мельникова: Симона Байлз возьмет реванш в Париже-2024

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в интервью «Газете.Ru» рассказала, что будет поддерживать немногочисленных российских спортсменов на Играх в Париже — 2024, и выразила желание увидеть выступление американской гимнастки Симоны Байлз.

«Конечно, я буду болеть за спортсменов из России, которые поедут на Олимпийские игры под нейтральным флагом, потому что это большая гордость — представлять нашу страну на международной арене. Всей душой я буду с ними.

Что касается спортивной гимнастики, я думаю, там будет интересная борьба. Очень сильно хочется посмотреть на Симону Байлз, у которой в Токио были некоторые проблемы. Я думаю, что сейчас она возьмет реванш», — сказала Мельникова.

Симона Байлз являлась фаворитом Игр в Токио, но была вынуждена сняться с большинства соревнований из-за травмы и психологических проблем.

В итоге американка завоевала на Олимпиаде-2020 серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.

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