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Черчесов рассказал, хочет ли он вернуться в «Спартак»

Черчесов о желании вернуться в «Спартак»: это абсолютная неправда

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил на YouTube-канале «Рашен Football» о том, что у него нет желания возвращаться в московский «Спартак».

«Насколько является правдой то, что я хочу вернуться в «Спартак», закрыть некий гештальт? Абсолютная неправда. Никто никуда не бежит. Гештальт мы в других клубах закрыли. Мне, как говорится, нечего в этом плане сказать», — сказал Черчесов.

Специалист возглавлял «Спартак» с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые завоевали серебряные медали чемпионата России.

Черчесов приступит к работе в сборной Казахстана во время паузы на международные игры в сентябре 2024 года.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Ранее Черчесов ответил на информацию о своей зарплате в сборной Казахстана.

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