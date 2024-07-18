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Гендиректор «Сочи» о сбежавшем из РФ футболисте: мы найдем, как воздействовать на него

Гендир «Сочи» Рубашко: найдем, как воздействовать на уехавшего Аттият-Аллаха

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ФК «Сочи»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что клуб найдет, как воздействовать на футболиста Яхью Аттият-Аллах, который самовольно покинул расположение команды, передает Sport24.

«Разрыв контракта? Мы найдем, как воздействовать на футболиста. Этот вопрос находится в процессе», — сказал Рубашко.

Яхья Аттият-Аллах перешел в «Сочи» из марокканского «Видада» зимой 2024 года. Футболист сыграл в 11 матчах за российский клуб, забил один гол и отдал три результативные передачи.

В минувшем сезоне «Сочи» вылетел в Первую лигу, заняв 16-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В первом туре он уступил екатеринбургскому «Уралу» со счетом 0:2.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, перейдет ли ключевой защитник «Спартака» в клуб-чемпион Лиги конференций.

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