Комментаторов, которых Долецкая призвала уволить с «Матч ТВ», будут работать на 1 туре РПЛ

Комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин получили назначения на матчи первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на то, что журналистка Алена Долецкая призвала уволить их с телеканала. Список комментаторов на матчи стартового тура РПЛ опубликовал Telegram-канал «Матч Премьер».

Генич отработает на матче открытия нового сезона чемпионата России «Локомотив» — «Акрон». Он откомментирует поединок в паре с Сергеем Дурасовым Встреча состоится 20 июля. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени.

Шнякин 21 июля отработает матч «Химки» — «Динамо» (Махачкала) в дуэте с Дмитрием Жичкиным. Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Долецкую не устроила работа Шнякина и Генича во время финального матча Евро-2024 между сборными Англии и Испании. Она заявила, что комментаторы не следили за игрой, позволяли себе 90% времени отводить на лирические отступления, использовали «вульгарные клички достойных игроков».

Ранее Шнякин ответил на критику Долецкой.