В Госдуме заявили, что Россия не будет представлена на Олимпиаде

Россия не будет представлена на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом «Газете.Ru» заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова, напомнив, что российские атлеты будут выступать на соревнованиях в нейтральном статусе, и у них не будет права идентифицировать себя с родной страной.

«Россия не будет представлена, на Играх выступят индивидуальные нейтральные спортсмены. К сожалению, им вообще никак нельзя связывать себя с Россией. Как только у них появится какая-то национальная атрибутика, их дисквалифицируют и отправят домой.

Мы всегда болели за наших, с флагом и гимном — желательно, чтобы они еще и выигрывали. Болельщицкий интерес всегда падал, если в какой-либо дисциплине мы занимали, условно, 20-е места. У болельщиков всегда все просто: выступают свои — болею за своих. Или смотрят отдельные дисциплины — я, например, всегда смотрю бег на 100 метров, и мне без разницы, кто там выступает. Это само по себе потрясающее событие, которое проходит вне политики, национального фактора. Это красота спорта, самая настоящая олимпийская дисциплина, дошедшая до нас из Древней Греции», — заключила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Журова заявила, что в России и так нелегкий период, чтобы еще платить МОК за трансляции Игр.