Испания поднялась на пять строк в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная Испании поднялась на пять строк в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

После триумфального чемпионата Европы-2024, где подопечные Луиса де ла Фуэнте смогли одержать семь побед подряд, «красная фурия» забралась на третью позицию с восьмого места.

Евро-2024 завершился 14 июля. Финальная встреча между сборными Англии и Испании завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Игра прошла на олимпийском стадионе в Берлине. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

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