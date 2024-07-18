Экс-игрок «Динамо» откажется возвращаться в Россию, заявил эксперт

Экс-нападающий московского ЦСКА и бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук заявил, что камерунский нападающий Клинтон Н'Жи откажется переходить в «Локомотив», поскольку на него есть спрос в европейских чемпионатах. Слова специалиста приводит Legalbet.

«По параметрам, которые нужны «Локомотиву», он может быть интересен. Он неплохой сезон провел. Но я в это не верю. Он не поедет в «Локомотив». Зачем ему в Россию обратно, когда на него есть спрос в Европе. Он не захочет сюда сам», — сказал Орещук.

Клинтон Н'Жи пришел в «Динамо» летом 2019 года, когда спортивным директором клуба являлся Орещук. Камерунский нападающий выступал за бело-голубых до 2022 года, после чего перешел в турецкий «Сивасспор».

Контракт 30-летнего нападающего с турецким клубом истек летом 2024 года. Теперь Н'Жи находится в поисках новой команды.

О возможном перехода камерунца в «Локомотив» сообщил портал Africafoot.

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