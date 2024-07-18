Президент сенсационного новичка РПЛ оценил шансы клуба завоевать медаль

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что команда может расстроиться, если займет 12-е место по итогам нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), хотя такой результат кажется приемлемым для клуба, который впервые выступит в высшем дивизионе страны. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Будем ли мы довольны 12-м местом в РПЛ по окончании сезона? Не знаю. Мы можем быть очень довольны. А можем огорчиться, как «Анжи» в 2000 году, у которого отняли третье место чемпионата», — сказал Гаджиев.

В 2000 году махачкалинский «Анжи», дебютировавший тогда в РПЛ, претендовал на третье место по итогам сезона. Однако в последнем туре арбитр назначил пенальти в ворота махачкалинцев на 90-й минуте при счете 1:1 в матче против «Торпедо».

«Автозаводцы» реализовали 11-метровый и завоевали бронзовые медали чемпионата России, а «Анжи» остался вне пьедестала почета.

«Это был дебютный сезон для нас, и мы не были довольны четвертой строчкой, дающей право выступать в Кубке УЕФА. Если бы нас спросили до старта сезона про это, мы были бы очень довольны», — вспомнил Гаджиев.

При этом президент махачкалинского «Динамо» признал, что его команда сейчас вряд ли сможет претендовать на третью строчку РПЛ.

«20 лет назад это было реальнее», — сказал Гаджиев.

Ранее Бобер пожелал российскому клубу занять восьмое место в РПЛ.