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Рублева призвали успокоиться

Тренер Янчук заявил, что теннисист Рублев вернет хорошую форму за 2-3 месяца

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Yves Herman/Reuters

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что теннисист Андрей Рублев преодолеет серьезный игровой кризис, если сможет совладать со своими нервами. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Андрею просто нужно успокоиться. Он сильно взвинчивает себя на корте, пытается всегда сыграть на максимуме. Но получается, что от чрезмерного желания у него зашкаливают эмоции, которые мешают играть», — сказал Янчук.

Тренер отметил, что Рублев будет постепенно набирать форму, и подчеркнул, что этот процесс будет волнообразным: иногда будут происходить спады, но затем обязательно случится подъем.

«Месяца два-три понадобятся Рублеву, чтобы преодолеть этот неудачный отрезок. Но главное для него — это успокоиться и поймать свою игру, тогда Андрей вернет себе упущенные в рейтинге позиции», — сказал Янчук.

Российский теннисист вылетел в первом круге Уимблдона, проиграв 98-й ракетке мира — Франсиско Комесанье из Аргентины — со счетом 4:6, 7:5, 2:6, 6:7.

До этого Рублев также уступил в первом круге турнира в Галле американцу Маркосу Гирону со счетом 4:6, 7:6.

В рейтинге ATP российский теннисист опустился с шестого места на восьмое.

Ранее стало известно, как российские теннисисты готовятся к Олимпиаде.

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