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Стало известно, сколько россиян посмотрели финал Евро-2024

Финал чемпионата Европы-2024 посмотрело 3,78 миллиона российских телезрителей

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Испании и Англии посмотрело 3,78 миллиона российских телезрителей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров» со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

По данным источника, за финалом Евро-2024 следили 2,8 процента россиян. При этом финал европейского первенства в 2021 году, где встречались Италия и Англия, посмотрели больше зрителей из России — 8,55 миллиона человек.

Встреча, проходившая на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине, завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев. Первый тайм прошел без забитых мячей. Счет в матче открыла Испания на 47-й минуте, отличился Нико Уильямс с передачи Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес гол Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Англия продлила безвыигрышную серию на чемпионатах мира и Европы, она достигла 58 лет. Единственный успех на крупном турнире у англичан — победа на домашнем чемпионате мира 1966 года. В финале турнира островитяне оказались сильнее сборной ФРГ — 4:2.

Ранее была названа символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА.

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