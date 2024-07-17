Названы клубы, которые составят конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин перечислил клубы, которые в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) смогут навязать борьбу петербургскому «Зениту» в чемпионской гонке. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Московские команды будут бороться с «Зенитом». Возможно, «Краснодар» тоже поучаствует. Пока игры ни у кого нет, все будут ее искать. Поэтому не исключаю очковые потери любыми командами и разные сюрпризы», — заявил Гладилин.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 обыграл «Краснодар» и завоевал третий трофей в 2024: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ сезона-2024/25 будет сыгран 20 июля на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

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