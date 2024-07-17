«Не заслуживают уважения»: едущих на Олимпиаду российских атлетов назвали неблагодарными

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике российских спортсменов, которые приняли решение поехать на летние Олимпийские игры — 2024 в Париж. Его слова приводит Sport24.

«Такие люди вряд ли заслуживают уважения. Они не будут защищать честь нашей страны. Эти спортсмены защищают только себя. К России они не будут иметь никакого отношения. <...>. Не люблю формулировку «предатели». Я бы сказал, что спортсмены, которые поедут на Олимпиаду — неблагодарные люди», — заявил Васильев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. От России предварительно выступят 14 спортсменов в нейтральном статусе, окончательное решение по которым будет принято 20 июля.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее Ирина Роднина назвала героями российских спортсменов, которые едут на Олимпиаду.