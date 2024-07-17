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Умер 20-летний вратарь «Барселоны»

Вратарь эквадорской «Барселоны» Корнехо умер в возрасте 20 лет

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Barcelonasс/X (Бывший Twitter)

Вратарь эквадорской «Барселоны» из города Гуаякиль Джастин Корнехо ушел из жизни в возрасте 20 лет. Об этом сообщила пресс-служба команды в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Никакими словами не передать ту боль, которую мы испытываем. Память о Джастине придаст нам силы пройти через это. Джастин, ты навсегда останешься в наших сердцах. Покойся с миром, друг. Мы тебя очень любим», — говорится в сообщении. В комментариях под постом болельщики клуба оставляют соболезнования и призывают игроков одерживать победу в памяти об их партнере.

Подробности случившегося не сообщаются. Однако местные СМИ раскрывают детали. По их данным, спортсмен упал у себя дома в душе и сильно ударился головой. Он был обнаружен без сознания и экстренно доставлен в больницу в критическом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но не смогли его спасти, он скончался на следующий день.

Корнехо был воспитанником эквадорской «Барселоны», он являлся запасным вратарем команды. Он успел провести один матч за молодежную национальную команду Эквадора.

Ранее тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ Адаев погиб в ДТП.

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