Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы главные конкуренты «Зенита» в РПЛ

Тренер Гладилин: московские клубы и «Краснодар» составят конкуренцию «Зениту»

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Как минимум в первом круге нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть интрига в борьбе за первое место. Об этом в комментарии порталу «Евро-Футбол.Ру» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Будет ли интрига в борьбе за первое место? Должна быть. Во всяком случае, в первом круге. Московские команды будут бороться с «Зенитом». Возможно, «Краснодар» тоже поучаствует. Пока игры ни у кого нет, все будут ее искать. Поэтому не исключаю очковые потери любыми командами и разные сюрпризы», — сказал Гладилин.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ розыгрыша-2024/25 будет проведен в субботу, 20 июля, на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее экс-игрок Нигматуллин заявил, что в гегемонии «Зенита» виноваты его соперники.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами