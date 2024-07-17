Названы главные конкуренты «Зенита» в РПЛ

Как минимум в первом круге нового розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть интрига в борьбе за первое место. Об этом в комментарии порталу «Евро-Футбол.Ру» заявил бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

«Будет ли интрига в борьбе за первое место? Должна быть. Во всяком случае, в первом круге. Московские команды будут бороться с «Зенитом». Возможно, «Краснодар» тоже поучаствует. Пока игры ни у кого нет, все будут ее искать. Поэтому не исключаю очковые потери любыми командами и разные сюрпризы», — сказал Гладилин.

Сезон-2024/25 уже стартовал матчем за Суперкубок России, в котором петербургский «Зенит» со счетом 4:2 одержал победу над «Краснодаром» и завоевал третий трофей в 2024 году: также подопечные Сергея Семака выиграли Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Кубок страны сезона-2023/24.

Первый матч РПЛ розыгрыша-2024/25 будет проведен в субботу, 20 июля, на «РЖД Арене» в Черкизове, где «Локомотив» примет тольяттинский «Акрон». Игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в этот день будут сыграны матчи «Крылья Советов» — «Зенит», «Динамо» — «Факел», «Ростов» — ЦСКА.

Ранее экс-игрок Нигматуллин заявил, что в гегемонии «Зенита» виноваты его соперники.