Стало известно, куда может перейти Антон Миранчук

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что покинувший московский «Локомотив» полузащитник Антон Миранчук перейдет в «Динамо». Его слова передает Metaratings.

«Миранчук, скорее всего, «всплывет» в «Динамо». Все остальное – без комментариев. Почему Дзюба и Джикия не востребованы среди клубов РПЛ? С возрастом у игроков пропадают скорость и другие компоненты, а футбол идет вперед. Также у Джикии и Дзюбы есть некоторые запросы, которые клубы удовлетворить не могут», — сказал агент.

1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист провел в системе клуба 13 лет, впервые сыграл в основном составе в 2013 году. В красно-зеленой футболке 28-летний Миранчук принял участие в 217 матчах, в которых забил 51 гол. В составе «Локомотива» футболист выиграл Чемпионат России в сезоне-2017/18, Суперкубок России в 2019 году, а также три Кубка России (2016/17, 2018/19, 2020/21). По данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука оценивается в €6 млн.

Ранее стало известно, что игрок «Торино» Илич перейдет в «Зенит» за €25 млн.