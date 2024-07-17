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38-летний Модрич продлил контракт с «Реалом»

Хорватский полузащитник Модрич подписал новое соглашение с «Реалом»

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Hannah McKay/Reuters

Обладатель Золотого мяча, 38-летний полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич проведет в мадридском «Реале» еще один год. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Ради того, чтобы остаться в Мадриде, Модрич отказался от предложений других команд. Новый контракт хорвата рассчитан до конца июня 2025 года.

Лука Модрич выступает в составе «королевского клуба» с 2012 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 46 матчей, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Со сборной Хорватии Модрич не смог выйти из группы, проиграв будущему победителю — Испании, а также сыграв вничью с Албанией и Италией. «Шашечные» стали третьими в своем квартете, но не смогли выйти в плей-офф турнира, оказавшись одной из худших команд среди занявших третьи места в группах. После окончания турнира Модрич объявил об уходе из сборной.

«В этой футболке я испытал моменты величайшей радости и гордости в своей жизни. На этом Евро мы пережили наименее красивую часть футбола, но гордость от игры за Хорватию не зависит от результатов. Спасибо всем за огромную поддержку», — заявил Модрич.

Популярный интернет-портал Transfermarkt оценивает хорвата в 6 млн евро.

Ранее стало известно, что «Локомотив» подпишет бомбардира из клуба Лиги чемпионов.

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