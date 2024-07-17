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Дисквалифицированный за допинг атлет из США выступит на Олимпиаде

Отстраненный за допинг тяжелоатлет Киттс из США выступит на ОИ-2024 в Париже

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Chris Graythen/Getty Images

Американский тяжелоатлет Уэс Киттс, дисквалифицированный из-за положительной допинг-пробы, примет участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики США.

Киттс отстранен до 2 августа решением Международного агентства по тестированию (ITA), так как в его пробе были обнаружены следы запрещенного препарата метилгексанамина. При этом препарат запрещен только во внесоревновательный период. Спортсмен сдал положительную пробу в апреле во время Кубка мира в Таиланде. Он приехал на турнир, но не принимал в нем участия из-за травмы, о чем Международная федерации тяжелой атлетики (IWF) была заранее уведомлена.

«ITA и Уэс пришли к соглашению, что в связи с непреднамеренным применением препарата и особыми обстоятельствами, при которых был сдал положительный тест, Уэс получит месячную дисквалификацию с 3 июля по 2 августа. Он сможет представлять США на соревнованиях, и ожидается, что он выступит в субботу, 10 августа, на состязаниях по тяжелой атлетике до 102 кг в Париже», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что WADA может лишить США права проводить ОИ в 2028 и 2034 годах из-за допинга.

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