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Защитник «Спартака»: Головина в Россию тянет, домой

Защитник «Спартака» Чернов рассказал, что Головина тянет в Россию из Франции

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что футболиста «Монако» Александра Головина тянет в Россию, передает «Чемпионат».

«Заграница изменила Головина? Каким был, таким же и остался. Наоборот, его в Россию больше тянет — домой. Когда в сборную приезжает, в Москве остается. Встречаемся иногда», — сказал Чернов.

С 2018 года за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.

Ранее сообщалось о том, что саудовцы могут купить «Монако» Головина.

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Футбол. Чемпионат Франции
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