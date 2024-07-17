Тарасова: США никто не лишит права проводить Олимпийские игры

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сомневается, что США лишат права проводить Олимпийские игры, передает ТАСС.

«Мы же не будем радоваться, если США лишат права проводить Олимпийские игры. США никто не лишит права проводить Олимпийские игры. Это огромная спортивная страна», — сказала Тарасова.

Почетный президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд высказал мнение, что WADA лишит Антидопинговое агентство США (USADA) статуса соответствия, что приведет к запрету на проведение крупных соревнований в стране.

Летние Олимпийские игры 2028 года должны состояться в американском Лос-Анджелесе. Соревнования пройдут с 14 по 28 июля.

Столица зимней Олимпиады 2034 будет определена в 20-х числах июля 2024 года. На проведение соревнования претендует Солт-Лейк-Сити.

Ранее Роднина рассказала, лишатся ли США права на проведение Олимпиады.